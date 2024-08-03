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Paris 2024

Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi

Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın kirlilik nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Esra Taşkın  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Uluslararası Triatlon Federasyonu, Paris'te iki gecedir yaşanan fırtına nedeniyle su kalitesinin kötüleştiğini ve bu yüzden bugün yapılması planlanan triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanının Sen Nehri ayağının iptal edildiğini duyurdu.

Federasyon, yarışmanın bisiklet ve koşu kısımları için antrenmanlar yapılabileceğini bildirdi.

Daha önce de 28 ve 29 Temmuz’da Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.

Paris’te Sen Nehri’nde 26 Temmuz’da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos’ta sona erecek.

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