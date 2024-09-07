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Spor, Paris 2024

Onur Taştan para judo kategorisinde bronz madalya maçına çıkacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, bronz madalya maçı yapacak.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Onur Taştan para judo kategorisinde bronz madalya maçına çıkacak

Paris

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, repesaj maçında Kazakistan'dan Yerlan Utepov'la karşılaştı.

Rakibini 10-0 yenen Onur, TSİ 16.30'da başlayacak akşam seansında bronz madalya maçında ev sahibi Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya gelecek.

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