Onur Taştan para judo kategorisinde bronz madalya maçına çıkacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, bronz madalya maçı yapacak.
Paris
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, repesaj maçında Kazakistan'dan Yerlan Utepov'la karşılaştı.
Rakibini 10-0 yenen Onur, TSİ 16.30'da başlayacak akşam seansında bronz madalya maçında ev sahibi Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.