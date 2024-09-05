Cahide Eke, para judoda bronz madalya maçına çıkacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya maçı oynayacak.
Paris
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Kazakistan'dan Akmaral Nauatbek'le karşılaştı.
Rakibine ippon ile mağlup olan milli sporcu, akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.