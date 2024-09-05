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Spor, Paris 2024

Cahide Eke, para judoda bronz madalya maçına çıkacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya maçı oynayacak.

Erkan Tiryaki  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Cahide Eke, para judoda bronz madalya maçına çıkacak

Paris

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Kazakistan'dan Akmaral Nauatbek'le karşılaştı.

Rakibine ippon ile mağlup olan milli sporcu, akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.

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