Boksta kadınlar 54 kilo finalinde Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.
Paris
Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.
Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.
Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti.
Bakan Bak, Akbaş'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından "Seninle gurur duyuyoruz Hatice. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Hatice Akbaş'ı yürekten tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.