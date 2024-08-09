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Spor, Paris 2024

Boksta kadınlar 54 kilo finalinde Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.

Bozhan Memiş, Halil İbrahim Avşar  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Boksta kadınlar 54 kilo finalinde Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı

Paris

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti.

Bakan Bak, Akbaş'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından "Seninle gurur duyuyoruz Hatice. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Hatice Akbaş'ı yürekten tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

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