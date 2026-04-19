Lübnan’ın güneyinde bir İsrail askeri daha öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini ifade ederek, "Kimse onlarla başa çıkamamıştı, biz bunu yaptık. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu aslında bir rejim değişikliği, zorla rejim değişikliği diyorsunuz." diye konuştu
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü 'nden (UNIFIL) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ganduriye beldesinde patlayıcı madde temizleme çalışmaları yapan UNIFIL devriyesine "devlet dışı aktörler" tarafından ateş açıldığı ve 1 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı