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Türkiye, Libya

TİKA Libya'nın Misrata kentinde 3 yeni projeye imza attı

TİKA, Misrata Üniversitesi için iki güneş enerjisi sistemi ve PLC laboratuvarı, kentteki Suveyhli Spor Kulübü için de bir spor salonu kurdu.

Mücahit Aydemir   | 30.12.2020
TİKA Libya'nın Misrata kentinde 3 yeni projeye imza attı

Misrata

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın Misrata kentinde, ikisi akademik biri spor alanında olmak üzere 3 projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda TİKA tarafından, Misrata Üniversitesi'nin Fen Bilimleri ve Eczacılık fakültelerine ait iki araştırma laboratuvarına güneş enerjisi sistemleri, üniversitenin Endüstriyel Teknoloji Fakültesi için PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyici) laboratuvarı ve kentteki Suveyhli Spor Kulübü için bir spor salonu kuruldu.

TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Misrata Üniversitesi'ndeki fakültelere ait araştırma laboratuvarlarına kurulan güneş enerjisi sisteminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu projelerin, "500 yıllık ortak inanç, kültür ve medeniyet değerleri üzerine bina edilmiş tarihi ilişkilere dayanan Türkiye-Libya kardeşliği çerçevesinde" hayata geçirildiğini söyledi.

Güneş enerjisi sistemiyle Libya'da bilimsel araştırmaların gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Karatepe, özellikle yenilenebilir enerji alanında iş birliğini artıracaklarını ifade etti.

Törende konuşan Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler de, "İki ülke dostluğunun her alanda olduğu gibi bilimsel araştırma ve enerji sahasında da geliştiğini görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Misrata Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Merkezi Müdürü Mustafa Taher Alayeb de Türkiye'nin bu anlamlı hediyesinin üniversitenin bilimsel araştırmalarına büyük katkı sağlayacağını belirterek, enerji alanında bilimsel ve teknik iş birliğinin gelişmesinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Alayeb, tüm üniversite camiası adına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TİKA ve Türk halkına teşekkür ettiğini dile getirdi.

- TİKA Misrata'da 30 civarında projeyi hayata geçirdi

TİKA tarafından Misrata Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Fakültesi için hayata geçirilen PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyici) laboratuvarı da, Karatepe, Gürmeriçliler, Dekan Ahmed Yusuf Ben Sasi ve fakülte yöneticilerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Dekan Sasi, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın daha önce de Misrata kentine katkı sunan pek çok projeye imza attığına dikkati çekerek, otomasyon teknolojisi alanında bilimsel ve teknik iş birliğini geliştirmeyi umduklarını dile getirdi.

TİKA Koordinatörü Karatepe ve Başkonsolos Gürmeriçliler'e plaket takdim eden Sasi, her iki kuruma da katkılarından ötürü teşekkür etti.

Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Osmanlı döneminde bölgeye yerleşen Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadığı Misrata, Libya'nın sanayi, teknoloji, ticaret ve üniversite şehridir." dedi.

Karatepe, teknoloji, eğitim ve sağlık başta olmak üzere bugüne kadar Misrata'da 30 civarında projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Libya'nın temel zenginlik kaynağı petrol değil, gençliğidir"

Misrata Üniversitesi'nin ardından kentin önde gelen spor kuruluşu Suveyhli Spor Kulübü'ne geçen Karatepe ve Gürmeriçleriçliler, burada TİKA'nın en modern spor aletleriyle donattığı spor salonunun açılışını, kulüp Başkanı Ali Suvan, kulüp yetkilileri ve sporcuların da katıldığı bir törenle yaptı.

Suvan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu anlamlı hediyesinin Misrata gençliğinin sağlıklı yaşam kalitesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Libya'nın petrol zengini bir ülke olarak bilindiğini ancak bununla yetinemeyecekleri söyleyen Suvan, "Libya'nın temel zenginlik kaynağı petrol değil, gençliğidir." dedi.

Törenin ardından yetkililer Suveyhli Kulübü'nün sporcularıyla tanışırken, Başkonsolos Gürmeriçliler de erkek voleybol takımının antrenmanına katılarak sporcularla voleybol oynadı.

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