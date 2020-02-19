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Türkiye, Libya

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır." dedi.

Aynur Ekiz   | 19.02.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı. 

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi. 

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