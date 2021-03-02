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Türkiye, Libya

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere 'havan eğitimi' verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiğini bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 02.03.2021
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere 'havan eğitimi' verdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiği kaydedildi.

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