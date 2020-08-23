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Libya

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari'den Libya'daki ateşkese tepki

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) tarafından duyurulan ateşkes girişimine tepki gösterdi.

Ibrahim Ramadan,Safiye Karabacak   | 23.08.2020
Hafter milislerinin sözcüsü Mismari'den Libya'daki ateşkese tepki

Trablus

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Libya hükümet güçleri tarafından düzenlenen toplantılarda stratejik Sirte şehrine saldırı kararı alındığını ileri sürdü. 

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın duyurduğu ateşkes girişimini "medya pazarlaması ve göz boyama" olarak nitelendiren Mismari, milislerinin şu anda savaş konumunda olduğunu ve Sirte şehrine yönelik herhangi bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtti.

Mismari, Hafter'in siyasi müttefiki TM Başkanı Akile Salih'in ateşkes çağrısına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac, cuma günü "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.
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