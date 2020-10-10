DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi

Ankara
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek dalış eğitimi veriyor."
Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek olan dalış eğitimleri veriyor. pic.twitter.com/TCaQrgWNxi
Paylaşımda, eğitim sürecine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.