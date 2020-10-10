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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Türkiye, Libya

DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) personelinin, Libyalı askerlere 6 haftalık dalış eğitimi verdiğini bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 10.10.2020
DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek dalış eğitimi veriyor."

Paylaşımda, eğitim sürecine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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