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Türkiye, Libya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şerife Çetin   | 22.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sağda) Fethi Başağa (solda) ile ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başağa'ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de telefonda görüştü.

Libya İçişleri Bakanı'nın konvoyuna saldırı

Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giden konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığını duyurmuştu.




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