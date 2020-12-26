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Türkiye, Libya

Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya’ya gitti.

Sarp Özer   | 26.12.2020
Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti

Ankara

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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