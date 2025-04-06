Valiler, AA’nın 105. kuruluş yıldönümünü kutladı
Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla valiler kutlama mesajları yayımladı.
Ankara
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu ve o dönemden bu yana ülkenin haklı sesini tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutlayan Akkoyun, "Kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm Anadolu Ajansı mensuplarına çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.
Erzurum Valisi Çiftçi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mesajında, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde hem halkı bilinçlendirmek hem de istiklal mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının o günden bu yana ülkenin sesi ve aynası olduğunu belirtti.
Yayınladığı haber ve fotoğraflarla uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin imajına büyük katkılar sağlayan AA'nın tarih boyunca gazeteciliğin en güvenilir adreslerinden biri olmayı başardığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Kuruluş yıllarında telgraf hatları üzerinden bültenler gönderen, haberin ulaştırılamadığı bölgelere atlı habercilerle erişen AA, her dönemde iletişim teknolojilerinin öncüsü olmuş, kendini sürekli yenileyerek haberciliğin standartlarını belirleyen kurum haline gelmiştir. Bugün dijital çağın getirdiği hız, bilgiye erişimi kolaylaştırdığı kadar, yanlış bilgilerin de yayılmasını mümkün kılmaktadır. İşte bu noktada Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürmekte, küresel haberciliğin en önemli aktörlerinden biri olarak ülkemizin sesini dünyaya duyurmaktadır. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını uluslararası kamuoyuna taşıma konusunda üstlendiği rol, ajansımızın misyonunun ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiştir."
Çiftçi, aynı zamanda okul niteliği taşıyan AA'nın yetiştirdiği nitelikli muhabirlerle habercilik alanında önemli bir değer olduğunu belirterek, "Tüm iletişim kanallarını etkin kullanarak en doğru bilgiyi kamuoyuna sunan AA'nın, aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına üstün başarılar diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Elazığ Valisi Hatipoğlu
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, mesajında, Milli Mücadele döneminde, milletin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin en güçlü iletişim araçlarından biri olduğunu belirtti.
Kuruluşundan bu yana ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren Anadolu Ajansının bugün de bu misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"105. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri saygıyla anıyor, bu büyük mirası yaşatmaya devam eden tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."
Aydın Valisi Canbolat
Aydın Valisi Yakup Canbolat, mesajında, AA'nın köklü geçmişi, güçlü vizyonu ve ilkeli yayıncılığıyla Türk basın tarihinin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, kuruluş yıl dönümünü büyük kıvanç ve iftiharla kutladıklarını ifade etti.
Geçmişten gelen sorumluluk bilinciyle hareket eden AA'nın hızlı, doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliği ilke edindiğini vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:
"AA, bugün de sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da itibarlı ve öncü bir haber kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türk basınının gelişimine büyük katkılar sağlayan, çağın gereklerine uygun şekilde sürekli kendini yenileyerek dijital çağda da liderliğini sürdüren AA, bilgiye erişimin en güvenilir adreslerden biri olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçen büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, AA'nın tüm çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.