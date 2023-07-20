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Kurumsal Haberler

TİKA ve AA işbirliğindeki "Afet Haberciliği Eğitimi" devam ediyor

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde düzenlenen "Afet Haberciliği Eğitimi"nde gazetecilere uygulamalı ders verildi.

İbrahim Halil Aktürk  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
TİKA ve AA işbirliğindeki "Afet Haberciliği Eğitimi" devam ediyor Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Türkiye dahil 16 ülkeden katılımın olduğu eğitimin 5'inci gününde, basın mensuplarına afet bölgelerinde ne gibi durumlarla karşılaşabilecekleri anlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında verilen eğitimde yetkililer, doğal afetlerde görev yaparken dikkat edilmesi gereken konuları gazetecilere teorik ve uygulamalı olarak anlattı.

Oluşturulan tehlikeli alanları ve enkaz sahalarını gezen gazeteciler, tırmanma parkurunda uygulamalı eğitimi tamamladı.

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