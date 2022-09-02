Dolar
18.22
Euro
18.21
Altın
1,705.46
ETH/USDT
1,594.80
BTC/USDT
20,067.00
BIST 100
3,189.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BAKAN Varank, İstanbul’da UYAM Güdümlü Proje İmza Töreni'nde konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Teknoloji, Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

TEKNOFEST'te yeni hedef Pakistan ve Endonezya

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'e ilişkin, "Azerbaycan sonrasında inşallah, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Recep Bilek   | 02.09.2022
TEKNOFEST'te yeni hedef Pakistan ve Endonezya T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de AA standını ziyaret etti

Samsun

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'e ilişkin, "Azerbaycan sonrasında inşallah, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz." dedi.


Bayraktar, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda süren TEKNOFEST KARADENİZ'de, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.

AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş, standı ziyaret eden Bayraktar'a, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi, AA Yayınları'ndan "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti.

"Gençlerimizin gözlerindeki ışığı görmek bizlere de umut veriyor"

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in her sene çok hızlı büyüdüğünü söyledi.

Festivale ilgiye değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Samsun'da da Anadolu'muzda da çok büyük heyecan var. Bu bizi mutlu ediyor. Aslında bizim üzerimizdeki sorumluluğu da artıyor bir anlamda. Gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görmek bizlere de umut veriyor. Geleceğimiz adına büyük umutlar besliyoruz onları böyle görünce. İnşallah onların da böyle hayalleri tetiklenir ve ülkelerine, milletlerine, insanlığa hizmet eden projelere imza atarlar, fikirler ortaya çıkarırlar. TEKNOFEST bu anlamda her yönüyle ülkemize çok büyük katkı sunan çok güzel bir festival. İyi ki bunun bir parçasıyız, sizler de bunun iyi ki bir parçasısınız. Çok güzel bir sinerji var."

Azerbaycan'dan sonra sırada yeni ülkeler var

Bayraktar, Azerbaycan'dan sonra yurt dışında TEKNOFEST'in devam edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine ise "Yurt dışında festivalin devam etmesini istiyoruz. Türkiye, sadece kendi coğrafyası değil, milli teknoloji hamlesi vizyonu, Türkiye'nin bütün dost ve kardeş coğrafyalarında bunun yansıması, gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan sonrasında inşallah Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Sizlerin de TEKNOFEST'e katkılarınızdan dolayı en başından bu yana, teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki 'tek kelime akımı'na 'Türkiye' paylaşımıyla katıldı
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Üniversite öğrencilerinin ödüllü "insan kurtarma aracı" TEKNOFEST KARADENİZ'de

Üniversite öğrencilerinin ödüllü "insan kurtarma aracı" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

TEKNOFEST'te yeni hedef Pakistan ve Endonezya

Uyuşturucuyla mücadelede 'kimyasal parmak izinin tespiti' önemli avantaj sağlıyor

Uyuşturucuyla mücadelede 'kimyasal parmak izinin tespiti' önemli avantaj sağlıyor
TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti

TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti
Hidrojen batarya ile araçlar 5 dakikalık şarjla 600 kilometre yol katedebilecek

Hidrojen batarya ile araçlar 5 dakikalık şarjla 600 kilometre yol katedebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet