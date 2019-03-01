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kurumsal haberler

'Muhabir' kitabına yoğun ilgi

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali'nde son 2 güne yaklaşılırken AA'nın en çok ilgi çeken yayını "Muhabir" kitabı oldu.

Fatih Türkyılmaz  | 01.03.2019
'Muhabir' kitabına yoğun ilgi Fotoğraf: AA/Fatih Türkyılmaz

İstanbul

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali'nde son 2 güne yaklaşılırken AA'nın en çok ilgi çeken yayını "Muhabir" kitabı oldu.

Yenikapı'da düzenlenen Avrasya Kitap Festivali'nde, AA son yayınlarını özel standıyla kitapseverlerle buluşturuyor.

Üniversitelerin İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin, medya sektörü temsilcilerinin ve habercilikle ilgilenen her yaştaki okuyucunun başucu eseri niteliğindeki "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı" AA standında en çok ilgi gören yayın oldu.

Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik alanlarının drone ile çekilen fotoğraflarıyla hazırlanan özel baskı "Gökyüzünden Türkiye" ise tüm okuyuculara hitap etmeye devam ediyor.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilmesine rağmen kitapseverlerden yoğun ilgi gören festival, hafta sonu boyunca yeni ziyaretçilerini ağırlayacak.

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