Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
113,329.20
Altın
1,494.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Azerbaycan'da AA'ya ödül

Anadolu Ajansı, ünlü şair ve düşünür Nesimi'nin doğumunun 650. yılı ve Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, Türk dünyasının tanıtılması konusunda yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.

Ruslan Rehimov   | 25.12.2019
Azerbaycan'da AA'ya ödül Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Baki

Ünlü şair ve düşünür İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı ve Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında başkent Bakü'de ödül töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın siyaset, sanat, televizyon ve iş dünyasından isimlerin katıldığı etkinlikte, Nesimi'nin hayatına ilişkin oyun sahnelendi.

Oyun sonrasında alanlarında başarılı olanlara ve Azerbaycan için faydalı faaliyetler yürütenlere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, Türk dünyasıyla ilgili haberlerin Türkiye üzerinden dünyaya yayılması konusunda yaptığı aktif ve faydalı çalışmaları dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.

Ödülü alan AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç, 100 yıl önce Anadolu'da haksızlığa uğrayan Türk milletinin sesini dünyaya duyurmak için kurulan AA'nın bugün de dost ve kardeş ülkelerin sesi olmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye için ayrıcalıklı bir ülke olan Azerbaycan'daki gelişmeleri duyurduklarını ve ülkenin uluslararası alanda hak ettiği yere gelebilmesi için çaba harcadıklarını belirten Özgenç, çabalarının fark edilmesininden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Törende, TRT de Azerbaycan'a ilişkin programlarıyla ödüle layık görüldü. Ödülü TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Azerbaycan'da AA'ya ödül

Azerbaycan'da AA'ya ödül

AA'dan dünyaya video haber hizmeti

Türkiye burslusu öğrenciler'in tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona koşuyor

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona koşuyor
Şahika Ercümen'in tercihi 'Bilim ve barış kıtası' oldu

Şahika Ercümen'in tercihi 'Bilim ve barış kıtası' oldu
Azerbaycan'da atçılık sporunun gelişmesine katkısı dolayısıyla AA'ya ödül

Azerbaycan'da atçılık sporunun gelişmesine katkısı dolayısıyla AA'ya ödül