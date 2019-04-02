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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından açıklama

AA'dan yapılan açıklamada, "Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır." denildi.

Ferdi Türkten   | 02.04.2019
Anadolu Ajansından açıklama

Ankara

Anadolu Ajansından (AA) yapılan açıklamada, gündem toplantısında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın personele yaptığı konuşmanın çarpıtılarak sızdırıldığı, kendisine ait olmayan ifadelerin aitmiş gibi gösterildiği belirtilerek, "Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır." denildi.

Açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını hızlı ve başarılı şekilde kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansına yönelik belli mecralarda kasıtlı olarak üretilen yalan haberler ve asılsız ithamların bugün maalesef Genel Müdür Kazancı ve ailesini de hedef alan son derece seviyesiz, insafsız ve ahlak dışı bir boyuta ulaştığına vurgulandı.

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dedikodu gazeteciliğinden öteye gidemeyen bazı sözde medya kuruluşları, Anadolu Ajansının tüzel kişiliğine ve yöneticilerine açıkça itibar suikastı yapmaya çalışmaktadır. Bu yalan, iftira ve ithamların yöneticilerimizin ailelerine de yönelmiş olması Türk medyası adına esef verici bir gelişmedir.

Anadolu Ajansı Gündem toplantısında, Genel Müdürümüzün personelimize yaptığı konuşma çarpıtılarak sızdırılmış, kendisine asla ait olmayan ifadeler aitmiş gibi gösterilmiştir. Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır. Anadolu Ajansı olarak şunu belirtmek isteriz ki, kamuoyunu yanlış yönlendiren insaf, vicdan ve ahlak dışı yayınlara imza atanlar yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir."

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