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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında devam ediyor.
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Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı

Anadolu Ajansı (AA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in çekim merkezi oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 24.09.2021
Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Ankara

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin medya paydaşları arasında bulunan Anadolu Ajansı, deneyimli muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarıyla festivali takip etti.

Festivalde tanıtılan teknoloji ürünlerini görüntüleyerek haberleştiren AA ekibi, festivali detaylarıyla okuyucularına an be an aktarıyor. Yoğun ilgi gören AA standında ziyaretçilere temsili muhabirlik deneyimi yaşatılıyor.

Maket ekranda kamera karşısına geçen ziyaretçiler, AA mikrofonlarıyla sunum yaparken, kimi vatandaşlar kaskla "sıcak bölgede" muhabirliği canlandırdı.

AA standında, deneyimli muhabirler ve editörlerce hazırlanan, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği kitap ve dergi yayınları da yer aldı.

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıkları, Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız, Türkiye ve Dünyada 100 Yıl, 100 Yıllık Türkiye, Gökyüzünden Türkiye, Karantina, Muhabir-Habercinin Temel Kitabı, Türkiye'nin Kültür Hazineleri gibi AA'nın birçok eseri ziyaretçilerin istifadesine sunuldu.

Gündeme dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar AA'nın eserlerini yakından inceleme imkanı buldu.

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