Anadolu Ajansı Strateji ve Vizyon Kampı Antalya'da başladı
Anadolu Ajansı (AA) Strateji ve Vizyon Kampı-AA Autumn Camp 24, Antalya'da başladı.
Antalya
TRT Lara tesislerinde "Dönüşen Medyada Yeni Yaklaşımlar" mottosuyla düzenlenen kampın açılış konuşmasını yapan AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, AA'nın 2025 yılının hazırlık, vizyon ve stratejisinin belirleneceğini söyledi.
Değişen dünyada önemli yer tutan yapay zekaya odaklanacaklarını belirten Karagöz, bu konuda teknolojiler geliştireceklerini ifade etti.
Bunun sadece içerik üretimi ile sınırlı olmayacağını, ajans faaliyetlerinde ve şirket yönetiminde de yapay zeka teknolojisini kullanacaklarını bildiren Karagöz, çok hızlı gelişen değişim sürecinde neler yapabileceklerini planlayacaklarını aktardı.
"Yapay zekaya en fazla önem veren kurumlardan biriyiz"
Rekabetçi ve iddialı haber ajanslarının da ana gündem maddesinin "yapay zeka" olduğunu kaydeden Karagöz, AA'nın da bu kurumlardan biri olduğunu vurguladı.
Karagöz, şöyle konuştu:
"Biz de kurum olarak Türkiye'de buna yapay zekaya en fazla önem veren, bunu en fazla gündem yapan kurumlardan biriyiz. Yönetim kadrolarımızın yapay zekaya entegre olması, yapay zeka ile alakalı gelişmeleri yakından takip etmesi, kendi iş süreçlerine bunları yansıtması bizim açımızdan zarurettir. Geleneksel gazetecilik yöntemleri, geleneksel habercilik ve televizyonculuk halihazırda devam etmesine karşın çok yakın bir süre içerisinde böyle devam edemeyecek duruma gelecek. İnsanların haber tüketim davranışları ve insan ilişkileri değişecek. Yapay zeka sayesinde olaylara bakışlarımız da değişecek."
Bu değişim sürecini şirket yönetimlerinin merkezine koyduklarını belirten Karagöz, bütün çalışmalarını bu öngörü ile planladıklarını dile getirdi.
Değişim sürecine katılanlarla katılamayanlar arasında büyük farklar oluşacağına dikkati çeken Karagöz, şöyle devam etti:
"Yapay zeka teknolojisini ve yapay zekayı elinde bulunduran, yatırım yapan hızlı bir şekilde diğer uluslarla farkı açacak. Gelinen noktada biz çok daha eşitsiz, asimetrik bir dünya ile karşı karşıya kalacağız. Şirketler dünyasında da bu aynen böyle olacak. Yapay zekayı elinde bulunduran, bu teknolojiyi ele geçiren şirket, devlet, kurum ve kuruluşların, bu rüzgarı ıskalayanlarla arasındaki ilişki daha önceki hiçbir ilişkiye benzemeyecek kadar eşitsiz bir ilişki olacak."
"Yaptığımız iş haberciliğin de çok ötesinde"
AA'nın yapay zeka ile ilgili değişime öncülük etmeye çalıştığını belirten Karagöz, "Anadolu Ajansı'nın tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki misyonu gibi, ülkemizin yapay zeka süreçlerine katılımını sağlamak ve bu süreçlerde bir misyon üstlenmek gibi özel bir durumu oluştu. 104 yıl önce bu ajans, bu ülkeyi emperyalizmden kurtarmak için kurulmuştu. Bugün o aradaki eşitsizliğin azalması ve o treni ıskalamamak için mücadele ediyor. Bu vizyonla baktığımızda yaptığımız iş esasında haberciliğin de çok ötesinde. Türkiye'de biz bu misyonu üstlenmezsek, biz bu konuda 'Teknoloji üretilsin biz de tüketelim' yaklaşımında olursak kuruluş misyonumuza aykırı davranmış oluruz. Kuruluş misyonumuza uygun davranış, ülkemizi bu rüzgarın, bu değişimin bir parçasına dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.
Programda daha sonra sunumlar gerçekleştirildi.