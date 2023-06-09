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Kurumsal Haberler

AA'dan üniversite öğrencilerine "Uygulamalı Stüdyo Eğitimi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA), iletişim fakültesi öğrencilerinin yetiştirilmesi amacıyla 10 üniversiteden 100 öğrenciye yönelik "Uygulamalı Stüdyo Eğitimi"nin dördüncüsü başladı.

Yusuf Soykan Bal  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
AA'dan üniversite öğrencilerine "Uygulamalı Stüdyo Eğitimi" Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

AA Haber Akademisi koordinasyonundaki eğitimlerin dördüncüsü, AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de Süleyman Demirel ve Aksaray üniversitelerinin iletişim fakültelerinde eğitim gören 20 öğrencinin katılımıyla başladı.

Eğitim kapsamında katılımcılar, televizyon programcılığı, reji eğitimi, spikerlik ve diksiyon teknikleri, greenbox uygulamaları, ileri aydınlatma ve görüntü teknikleri, görüntü yönetmenliği, habercilik eğitimleri ve medya okur yazarlığı, gerçek ötesi çağda habercilik alanlarında eğitim alacak.

İki gün sürecek eğitim sonunda öğrencilere katılım belgesi ve eğitim sertifikası verilecek.

Önümüzdeki hafta beşincisi tamamlanacak eğitimler sonucu programdan 100 iletişim fakültesi öğrencisi faydalanmış olacak.

"AA, ülkemizin hem uluslararası bir markası hem de milli güç unsurlarından birisidir"

Eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Dr. Cihangir İşbilir, basın sektörünün ülkeler ve milletler için stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

İşbilir, medyada çalışmanın, haberci olmanın, kaliteli, araştırmacı ve uzman gazeteciliğin ülkeye ve millete hizmet etmek için benzersiz fırsatlar sunduğunu kaydetti.

AA'nın köklü bir kurum olduğunu ifade eden İşbilir, "AA, ülkemizin hem uluslararası bir markası, hem de milli güç unsurlarından birisidir." dedi.

Her alanda uluslararası ajanslarla rekabet eden AA'nın, eğitim ve insana yatırımda da benzer ajanslarla yarıştığını, bazı yönleriyle de öne çıktığını ifade eden İşbilir, "Burası yüzlerce ustanın yetiştiği bir okul. Usta çırak ilişkisiyle bu eğitimler yapılıyor." diye konuştu.

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