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Kurumsal Haberler

AA'dan "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumu

Anadolu Ajansı (AA), yapay zekanın medya üzerindeki dönüştürücü etkilerinin tartışılması amacıyla "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" başlıklı forum düzenleyecek.

Özcan Yıldırım  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
AA'dan "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumu

Ankara

Ankara AAtölye'de 13 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek forum, yapay zekaya ilgi duyan uzman, gazeteci, akademisyen, bürokrat ve uygulayıcıları bir araya getirecek.

Moderatörlüğünü AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz'ın yapacağı forum, üç bölümden oluşacak.

Birinci bölümde yapay zekanın hayatı nasıl dönüştürdüğü, medyaya etkileri, yapay zeka uygulamaları ve yapay zekanın hukuksal ve etik boyutları tartışmaya açılacak, bu bölümde alanında uzman isimler belirtilen konular hakkında görüşlerini paylaşacak.

"Ütopya yahut Distopya: 2040'da Nasıl Bir Medya Öngörüyoruz?" başlıklı ikinci bölümde, yapay zeka gerçeğinden yola çıkarak 2040 yılında nasıl bir medya öngörüsü olacağı sorusuna katılımcılarla cevap aranacak.

Üçüncü bölümde ise programın önemli bir çıktısı olacak "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi" katılımcılarla birlikte hazırlanacak.

Forum katılımcıları, AA ve Bilişim Vadisi ortaklığıyla ilk kez gerçekleştirilecek Medya Teknolojileri Hackathonu'nu da kapsayan Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü'nün imza törenine de tanıklık edecek.

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