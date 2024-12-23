"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" başladı
Anadolu Ajansının (AA) başlattığı, yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini alanında uzman kişilerden öğrenme imkanı bulacağı "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" başladı.
Ankara
AA Genel Müdürlüğü AAtölye ve AA'nın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki binasında "AA+ Oryantasyon Programı" düzenlendi.
Program kapsamında, farklı birimlerden yetkililerce yeni mezunlara sunumlar yapıldı.
Ankara'da düzenlenen programda konuşan AA Türkiye Haberleri Direktörü Vekili Hasan Ay, kendisini "muhabir" olarak tanıtarak, kurumda farklı görevler üstlenilse de işin özünde muhabirliğin olduğunu söyledi.
Türkiye Haberleri birimi hakkında bilgi veren ifade eden Ay, birim olarak Türkiye genelindeki haberci kadrosuyla hem Türkiye için hem dünya için haber ürettiklerini belirtti.
Hasan Ay, mezunlara, Anadolu Ajansı gibi bir kurumda çalışma fırsatı buldukları için çok şanslı olduklarını belirterek, "Milli Mücadele döneminde Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak için Atatürk'ün kurduğu bir kurum burası. Hala da bu işlevini sürdürüyor. Çok önemli bir şansı elde ettiğinizin farkında olun ve bu şansı elinizde tutmaya çalışın." dedi.
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İstanbul'daki eğitim
AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can da kurum kültürüne ilişkin bilgiler verdiği sunumunda, Ajansın Türkiye'nin varoluş sürecinde harekete geçerek Anadolu'yu ayağa kaldıran bir kurum olduğunu ve 104 yıldır buna devam ettiğini söyledi.
Can, kuruma aidiyet duygusu, birimlerin işleyişi ve iş akışları ile AA'nın uluslararası habercilik yaklaşımı gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.
İstanbul'daki toplantıda, Strateji ve Proje Yönetimi Ofisi Müdürü Mücahit Aköz, İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetim Direktörlüğü Çalışan Deneyimi Global Müdür Yardımcısı Feyza Nur Göçmen, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü Global Pazarlama ve İş Geliştirme Müdür Vekili Ahmet Furkan Şahin, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü Teknik Destek Müdürü Şükrü Lemlioğlu, İdari İşler Direktörlüğünden Mücahit Yaman, Satın Alma ve Envanter Yönetimi Direktörlüğü İstanbul Satın Alma ve Envanter Yönetim Müdürü Mesut Topcu, Dijital Haberler Direktörlüğü Ayrımcılık Haberleri Müdürü Tufan Aktaş, Global Haberler Direktörlüğü İngilizce Haberler Müdür Yardımcısı Mustafa Kırıkçıoğlu ile diğer birim yöneticileri sunum yaptı.
AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü Kurumsal Pazarlama Müdür Yardımcısı Berda Özdiktaş, kurumdaki her birimin zincirin birer parçaları olduğunu anlattı.
Özdiktaş, AA'nın yurt içinde ve yurt dışında ofisinin, temsilcisinin olduğunu söyleyerek, "Dünyada 41 ülkede bizim ana ofisimiz var. Bu operasyonlar sadece İstanbul'dan ya da Ankara'dan yürütülmüyor, yurt dışından da yürütülüyor. Bunu yapabilmek de zor bir şey aslında. Bu, AA'nın gücünü gösteren bir şey. 100 ülkede temsilcimiz var. 59 ülkede 258 abonemiz var. 18 ülkede de prodüksiyon yapabiliyoruz." diye konuştu.
AA'nın yurt içinde 1800'e yakın abonesi olduğunu kaydeden Özdiktaş, "Türkiye'deki bütün medya için ana tedarikçi aslında Anadolu Ajansı. Biz bugün kapıyı kilitlesek akşama ne kadar haber çıkar? Çıkar ama ne kadar çıkar tartışılır." şeklinde konuştu.