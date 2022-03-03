AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmenliği görevini devreden Öztürk’e veda
Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, görevini Erman Yüksel'e devretti.
Ankara
AA Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile kurum çalışanları katıldı.
Törende konuşan Serdar Karagöz, Öztürk'ün AA'ya uzun süredir hizmet verdiğini, önemli, iz bırakan çalışmalara imza attığını belirtti.
Bugüne kadarki çalışmalarından dolayı Öztürk'e teşekkürlerini ileterek başarılar dileyen Karagöz, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Erman Yüksel'i tebrik etti.
Mehmet Öztürk de AA çatısı altında mutlulukla görev yaptığını belirterek, Yüksel'in bugün itibarıyla devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağını dile getirdi.
TRT World Haber Koordinatörlüğünün ardından AA Dünya Dilleri’nin Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Erman Yüksel ise AA'nın uluslararası arenada saygın, referans bir kaynak olmasına yönelik çalışmalara katkı vermek için çalışacağının altını çizdi.
Yüksel, Mehmet Öztürk'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Törende, hediye takdiminin ardından aile fotoğrafı çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.