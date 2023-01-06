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Kültür

Yüzü aşkın eserin sergileneceği "NFT Biennial" Zorlu PSM'de başladı

Sanat dünyası ile dijital dünyayı bir araya getiren "NFT Biennial", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluştu.

Fatih Türkyılmaz   | 06.01.2023
Yüzü aşkın eserin sergileneceği "NFT Biennial" Zorlu PSM'de başladı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz / AA

İstanbul

Yüzü aşkın NFT sanat eserinin sergilendiği bienal, Zorlu PSM'nin galeri alanında 15 Ocak'a kadar izlenebilecek.

Sergi, aynı zamanda İstanbul dahil, dünyanın 9 farklı noktasında fiziksel mekanlarda ve metaverse ortamında da düzenlenecek.

"Bienal, yenilikçi yolculuğumuzda bize yeni bir alan oluşturuyor"

Etkinlikte konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Zorlu PSM'nin 10 yıllık serüveninde sanat dünyasında birçok yeni diyalog için alan oluşturduğunu söyledi.

Ova, sanatın geleceğine dair yeni sözler söylemenin önemine değinerek, "Gitgide dijitalleşen dünyamızda sanatın varlığını hangi formda sürdüreceğine dair birikimimizi izleyicilerimizle paylaştık. Uluslararası NFT Bienali de bu yenilikçi yolculuğumuzda bize yeni bir alan oluşturuyor. Bienalde dünyanın önemli festivallerinde eserlerini sergilemiş uluslararası sanatçıların eserlerini görebileceksiniz." dedi.

NFT Biennial Kurucu Direktörü Rahim Ünlü ise böyle bir etkinliği düzenlemekten büyük memnuniyet duyduğunu, bienalin çok önemli NFT kürasyonlara ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Aralarında dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Julie Walsh, Soliman Lopez ve Atay İlgün gibi küratörlerin bulunduğu dünyanın çeşitli bölgelerinden 12 kişilik bir küratoryal ekip tarafından hazırlanan bienal, mekansal sınırları aşarak, konvansiyonel sanat dünyası ile NFT ekosistemi arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Bienal, İstanbul'dan sonra Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Bogota, Los Angeles ve Tokyo'nun da dahil olduğu birçok şehirde sergilenecek.

Ziyaretçilerin ekranlar ve projeksiyonlar aracılığıyla katılımcı olarak yer alabilecekleri bienalde, medya sanat performanslarından, hibrit söyleşilere, VR/AR deneyimlerden immersive sergilere kadar pek çok etkinlik bulunuyor.

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