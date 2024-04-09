Dolar
32.26
Euro
35.02
Altın
2,343.94
ETH/USDT
3,492.00
BTC/USDT
68,553.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Yönetmen Özpetek'e İtalya'dan ödül

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, işletmelerin hikayesini anlattığı ilgi gören kısa metraj reklam filmlerinden dolayı Roma'da özel ödüle layık görüldü.

Barış Seçkin  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Yönetmen Özpetek'e İtalya'dan ödül

Roma

Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) yapıldı.

Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktarması dolayısıyla özel ödülü takdim etti.

Özpetek, ANICA'ya teşekkür ederken, böyle bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özpetek, daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
YSK'den 6 il ve 10 ilçe için karar
İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Yönetmen Özpetek'e İtalya'dan ödül

Yönetmen Özpetek'e İtalya'dan ödül

İtalya'da NATO'ya yönelik protesto yürüyüşüne polisin müdahalesi sonucu 8 kişi yaralandı

Vatikan: Taşıyıcı annelik "evrensel suç" haline gelmeli

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı
Venedik'e günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınması uygulaması başlıyor

Venedik'e günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınması uygulaması başlıyor
İtalya'da öğrencilerden, üniversitelerine İsrail'le anlaşmaları durdurması çağrısı

İtalya'da öğrencilerden, üniversitelerine İsrail'le anlaşmaları durdurması çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet