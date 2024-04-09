Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeli "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. yılı kutlamaları çerçevesinde "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi.
Malatya
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan, mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıl dönümü münasebetiyle müdürlüğümüz personellerince 'uyan sunam' türküsü seslendirildi." ifadelerine yer verildi.
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında Vatanımızın bölünmez bütünlüğü vatandaşımızın huzur vegüvenliği için fedakarca görev yapan;Mazisi Şan ve Şerefle Dolu Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun1️⃣7️⃣9️⃣.Yıl dönümü münasebetiyle Müdürlüğümüz Personellerince seslendirilenUyan Sunam türküsü pic.twitter.com/Wp7t2OtVHY— Malatya Emniyet Müdürlüğü 🇹🇷 (@malatyaemniyet) April 9, 2024
Hazırlanan videodaki polisler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü ile Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı gibi tarihi ve turistik mekanlarda bireysel ve toplu şekilde türkü söyleyip enstrüman çaldı.
Videoda, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın beraberindeki polislerle şehitliği ziyaret etmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakması da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.