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Kültür

Yolcu gemisi "Seven Seas Explorer" Alanya Limanı'na demirledi

Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Mert Cantürk   | 27.10.2022
Yolcu gemisi "Seven Seas Explorer" Alanya Limanı'na demirledi Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 224 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 583 yolcu ve 550 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçede alışveriş yaptı.

"Seven Seas Explorer", akşam saatlerinde Rodos Adası’na hareket edecek.

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