'Müjdemi İsterim' 18 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak
Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in başrollerini üstlendiği "Müjdemi İsterim", 18 Kasım'da vizyona girecek.
İstanbul
Yapımını TMC'nin yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği filmde yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken, senaryosunu Olcay Onur Kaya kaleme aldı.
Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un da yer aldığı film, farklı hayatlardan gelen ve bir yanlış anlaşılma sonucu cinayetle suçlanmaları sonucu mecburi bir kader ortaklığına giren Bulut ve Müjde'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
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