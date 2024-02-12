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Kültür

Yazar Üstün İnanç, 87 yaşında vefat etti

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ahmet Esad Şani  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Yazar Üstün İnanç, 87 yaşında vefat etti

İstanbul

İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek, "Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı." dedi.

87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.

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