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Kültür

"Yaratılan" dizisi 20 Ekim'de Netflix'te seyirciyle buluşacak

Yönetmen Çağan Irmak'ın, Mary Shelley imzalı ikonik karakter Frankenstein'dan esinlenerek hayata geçirdiği "Yaratılan" dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
"Yaratılan" dizisi 20 Ekim'de Netflix'te seyirciyle buluşacak

İstanbul

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dizinin yeni fragman ve görselleri yönetmenin projeye dair duygularını kaleme aldığı özel bir notla paylaşıldı.

Çağan Irmak paylaşımında, "Bizimki gibi mesleklerde bazen olmazsa olmaz dediğimiz, gerçekleştiremediğimizde gözümüzün arkada kalacağı bir mütemmim cüz vardır. İşte Yaratılan benim için bu mütemmim cüz idi. Şimdi, bir süre telefonların ışığını kapadığımız ve el fenerleri ile aydınlattığımız bir yola çıkmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ve tüm dünyada eş zamanlı olarak 20 Ekim'de yayınlanacak dizi, evrenin sırlarını çözmeye çalışan genç ve hırslı tıp öğrencisi Ziya ile sıra dışı bir hekim olan İhsan'ın birlikte çıktığı zorlu yolculuğu epik dille aktarıyor.

Yapımcılığını Saner Ayar, Ayşe Durmaz ve Cengiz Çağatay'ın üstlendiği dizide, Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül, Şennur Nogaylar ve Burcu Söyler rol aldı.

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