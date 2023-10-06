Dolar
27.62
Euro
29.06
Altın
1,823.49
ETH/USDT
1,623.60
BTC/USDT
27,395.00
BIST 100
8,472.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor

Kastamonu'nun Mescit köyünde asırlık kuyu kebabı geleneği devam ettiriliyor.

Özgür Alantor  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Merkeze bağlı Mescit köyünde cuma günleri kurulan pazara, çevre köylerden çok sayıda kişi geliyor.

Pazarda alışveriş yapanların yanı sıra bazı vatandaşlar, ortaklaşa satın aldıkları küçükbaş hayvanın etiyle kuyu kebabı hazırlıyor.

Satın alınan ve köydeki kesimhanede kesilen kuzular, hazırlanan iki kuyuda pişiriliyor.

Zaman zaman onlarca hayvanın pişirildiği kuyuların bulunduğu bölge, festival alanı gibi şenleniyor.

Mescit Köyü Muhtarı Ferhat Yaylacıoğlu, AA muhabirine, bir asırdan fazla süredir devam eden geleneklerine bir süre ara verildiğini ancak son 15 yıldır yeniden canlandırdıklarını söyledi.

Köylerindeki pazar yerini yeniden faaliyete geçirdiklerini anlatan Yaylacıoğlu, "Burada kuyu kebabı yapıyoruz. İnsanlar geliyor, güzel bir etkinlik oluyor, küçük bir panayır gibi oluyor." dedi.

Atalarından aldıkları mirası geleceğe taşımak istediklerini dile getiren Yaylacıoğlu, şöyle devam etti:

"Cuma günü kurulan pazara çevre köylerden hayvanlar getiriliyor. Sabah 07.00'de kurulan pazarda 08.00'e kadar satış oluyor. 10.30'a kadar kesim yapılıyor. 11'de kuyulara konuluyor, 13.30'da kuyudan çıkarıp satışa sunuyoruz. Kimisi bir araya gelip kendi alıp kendi kuyu kebabını yapıyor, kimisi de benim bu işi yaptığımı biliyor, beni arıyor, kaç kilo almak istiyorsa ona göre isim yazdırıyor. Hayvanları kesiyoruz, sahibi olanlar veya sipariş edenler gelip alıyor."

"Bizlerden sonrakilere de bırakabilirsek ne mutlu bize"

Amaçlarının geleneklerini yaşatmak olduğunu vurgulayan Yaylacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kaşçılar bölgesi denilen bu bölge oldukça kalabalıktır. Çevrede yaklaşık 30 köy var. Her köyden gelen olur. Amaç sadece kebap yemek değil, eski geleneği, kültürü sürdürmek. Günü geliyor 10 kişi bir araya gelip bir kuzu asıyor, günü geliyor 5 kişi yapıyor, evlerine götürüyor. Bu eski bir gelenek, dededen toruna miras gibi bir şey. Bizlerden sonrakilere de bırakabilirsek ne mutlu bize. Burada birlik beraberlik içinde kaynaşma, muhabbet sohbet, güzel bir ortam oluyor."

Köy sakinlerinden 77 yaşındaki Nahit Dedehüseyinoğlu ise eskiden aynı yerde deri alıp sattığını belirterek, "Kendimi bildim bileli burada kebap yapılırdı. Eskiden bunun yanında güreşler de yapılırdı her hafta, kazanana ödüller verilirdi." ifadesini kullandı.

83 yaşındaki Kadir Dağlıoğlu da geleneğin yıllardır devam ettiğini dile getirerek, "Burada kesip eşe dosta ikramımız oluyor, kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. İnsanlar buraya her yerden geliyordu, panayır gibi olur." diye konuştu.

Hasan Yaylacıoğlu da insanların bir araya gelip kaynaştığını kaydederek, "Doğal ortamda kebap yapıyoruz. İnsanlar haşır neşir oluyor, fakir fukara evine et götürüyor. Amaç burada para kazanmak değil, çevredekilerin uygun fiyata kebap yemesi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün arkasındaki bütün neden ve destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadele devam edecek
TSKGV'nin yeni genel müdürü Bilal Topçu oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz

Benzer haberler

Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor

Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor

Ormanlarıyla öne çıkan Kastamonu sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Kastamonu İbn-i Neccar Camisi, ibadete gelenleri 666 yıllık el işlemeli kapısıyla karşılıyor

Bozkurt'taki sel felaketinin izini gösteren kolon, belediye tarafından camekanla korunuyor

Bozkurt'taki sel felaketinin izini gösteren kolon, belediye tarafından camekanla korunuyor
Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi tam not aldı

Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi tam not aldı
Adalet Bakanı Tunç: (Gezi Parkı davası) Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin hesabı sorulmayacak mı?

Adalet Bakanı Tunç: (Gezi Parkı davası) Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin hesabı sorulmayacak mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet