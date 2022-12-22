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Kültür

Van'da İranlı turistler "Şeb-i Yelda"yı kutladı

Van'da tatillerini geçiren İranlı turistler için, ülkelerinin en eski geleneklerinden "Şeb-i Yelda" etkinliği düzenlendi.

Nazlı Timur   | 22.12.2022
Van'da İranlı turistler "Şeb-i Yelda"yı kutladı

Van

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte, en uzun gece anlamına gelen "Şeb-i Yelda"nın mutluluk ve bereket getirdiğine inanan İranlılar için bu gecede tüketilen nar, kapuz, elma, çerez, tatlı gibi yiyeceklerden oluşan özel bir köşe hazırlandı.

Otele gelen İranlılar, Farsça ve Türkçe şarkılar eşliğinde eğlendi.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, AA muhabirine, tatil için gelen İranlı turistlere yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Turistleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Yılın en uzun gecesini ilimizde geçiren İranlı turistler için program hazırladık. İranlılar, 21 Aralık gecesini genelde aile büyüklerinin evinde toplanıp çeşitli etkinlikler yaparak kutlarlar. Biz de bu geleneklerini otelimize taşıdık. Güzel zaman geçirdiler. İranlı turistler ilimizde hem tatillerini geçiriyor hem de alışveriş yapıyor. İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmelerini sağlıyoruz."

İranlı turistlerden Sejad Kabiri ise alışveriş yapmak için Van'a geldiğini belirterek, "Van, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Şeb-i Yelda gecesini kutladık. Van'ı çok seviyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

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