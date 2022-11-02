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Kültür

Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

"Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan başarılı oyuncu Rıza Akın, 65 yaşında hayata veda etti.

Hilal Uştuk   | 02.11.2022
Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

İstanbul

Son olarak vizyondaki "Sevmedim Deme" adlı filmde rol alan Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alındığını duyuran oyuncu Menderes Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik." paylaşımıyla vefat ettiğini duyurdu.

Usta oyuncu, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Ortaokuldayken Adana Halkevi'nde tiyatroya başlayan sanatçı, tiyatroya devam etmek amacıyla Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı.

Rıza Akın, 1969-1977 yıllarında tiyatroya ara verdi. Bir süre gazetecilik de yapan Akın, tiyatroya Adana'da devam etti, 1997'de kurduğu Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun 5 yıl süreyle sanat danışmanlığını üstlendi.

Sanatçı, 2005'te Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan "Kuartet" adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Birçok dizi ve filmde oynadığı başarılı rollerle 2019'da Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

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