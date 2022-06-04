Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,783.70
BTC/USDT
29,817.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen NFT sergisi, Nevmekan Sahil'de sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 04.06.2022
Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü

İstanbul

Sergi ile tarihi asırlar öncesine dayanan simge yapılar, 360 derece panoramik bir Üsküdar portresi ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, NFT çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Hilmi Türkmen, şunları kaydetti:

"İşin içerisine dijital gelişmeler girince bizler de bu konuya adapte olmaya çalışıyoruz. Bu NFT sergisinde dijital dünyada tarihi mekanların ne kadar güzel ve ilgi çekici bir hale geldiğini görüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hızla entegre oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün açtığımız NFT sergisi. Bu tarz yeni gelişmeler hayatımızı öyle bir noktaya taşıdı ki tarihi güzellikleri bunlarla birleştirdiğimizde ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Özellikle başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu sergiye davet ediyorum."

Sergi, 10 Haziran'a kadar görülebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun'da çay hasadı etkinliği düzenlendi
Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak, tarım arazilerine zarar verdi
'Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı' İstanbul'da yapıldı
TÜİK'te 20 bölge müdürü asaleten atandı
Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Benzer haberler

Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü

Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri arıza nedeniyle yapılamadı

Hattat Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında kabri başında anıldı