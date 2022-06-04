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Kültür

Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan, yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaikli odeonda (müzik evi) "Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği" konseri düzenlendi.

İbrahim Erbay   | 04.06.2022
Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri Fotoğraf: İbrahim Erbay - AA

Burdur

3. Uluslararası Müzik Kültür Sanat Günleri kapsamında sahne alan KOROMAKÜ ve Akademik Oda Orkestrası'nın konseri beğeni kazandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Seval Köse, yaptığı açıklamada, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla konseri düzenlediklerini belirtti.

Prof. Dr. Zeki Nacakcı da programda Orta Çağ'dan bugüne uzanan müzik eserleriyle mozaik oluşturduklarını ifade etti.


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