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Kültür

"Uluslararası Food Fest Antalya" 23 Eylül'de başlayacak

Antalya'da düzenlenecek "Uluslararası Food Fest Antalya" 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Zehra Tekeci   | 01.09.2022
"Uluslararası Food Fest Antalya" 23 Eylül'de başlayacak

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla organize edilen festival, "Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla, Karaalioğlu Parkı'nda yapılacak.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından konukların ağırlanacağı festivalde, sergiler, coğrafi işaretli ürün tanıtımları, Michelin yıldızlı şefler ile workshoplar, panel, konferans, söyleşiler ve yarışmalar düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival tanıtım toplantısında, gastronomi sektöründe ihtiyaç duyulan tarım ve gıda ürünlerinin büyük bölümünün tüm Türkiye’ye Antalya’dan ulaştırıldığını söyledi.

Kentin, yerel mahsulleri, lezzetleri, gastronomisi ve coğrafi işaretli ürünleriyle büyük bir değer yarattığını ifade eden Böcek, "Antalya'nın gastronomi destinasyonu olması için festivalimizi düzenliyoruz. Antalya’nın saklı kalmış lezzetlerinin, yerel ürünlerinin otel ve restoran gibi işletmelerin menülerinde yer almasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Coğrafi işaret alan yöresel ürünlerimizin, festivale katılan yerel ve global şefler aracılığıyla uluslararası arenada bilinirliğini arttıracağız. Antalya'nın meşhur piyazı ya da kabak tatlısı gibi lezzetlerinin Fransa’da, İspanya’da bir şefin menüsünde yer almasını, ürettiğimiz sebze ve meyvelerin dünya marketlerinin raflarında olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Böcek, yerelden kalkınma modelinin çalışmalarının temel çatısını oluşturduğunu vurgulayarak, kentin yerel gıda zenginliğini ve tarım potansiyelini geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de Antalya'da 13 coğrafi işaretli ürün olduğunu hatırlatarak, "Bu festivalde coğrafi işaretlerin tanıtılması için bir çalışma yapmalıyız. Oda olarak bazı ürünlerin ticarileştirilmesini istiyoruz. Antalya’da artık gastronominin daha çok konuşulması, turistlere daha çok anlatılması gerekiyor. Burada havalimanı en önemli ayaktır. Bizim de burada birkaç ürünü ticarileştirmek için havalimanını kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ise son yıllarda dünyada gastronominin ön plana çıktığını ve gastronomi için seyahat eden misafirlerin arttığını söyledi.

Konuşmaların ardından Food Fest Antalya İçecek Direktörü Gökmen Sözen, festival programı ve içeriği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Başkanı Zeki Özen, TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, şef uğur Volkan Uysal ve çok sayıda gazeteci de katıldı.

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