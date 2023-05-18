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Kültür

Ukrayna'da savaşın gölgesinde "Vışıvanka Günü" kutlandı

Ukrayna'da ulusal nakış işlemeli giysilerin üretilmesi ve giyilmesine yönelik geleneklerin korunmasının amaçlandığı "Vışıvanka Günü", savaşın gölgesinde kutlandı.

Davit Kachkachishvili  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Ukrayna'da savaşın gölgesinde "Vışıvanka Günü" kutlandı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Harkiv

Yaklaşık 15 aydır çatışmaların sürdüğü Ukrayna genelinde "Vışıvanka Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Savaş nedeniyle en çok hasar alan kentlerden Harkiv'de de siren sesleri altında Vışıvanka Günü vesilesiyle bir tören yapıldı.

Ulusal nakış işlemeli tasarımların yer aldığı geleneksel kıyafetler giyen Harkiv sakinleri, kentin merkezindeki "Taras Şevçenko" heykelinin önünde toplanarak Ukrayna milli marşını ve geleneksel şarkıları söyledi.

Tören kapsamında yapılan konuşmalarda, Harkiv'de sürekli hava saldırısı tehdidinin sürdüğü, buna rağmen önemli bir günü şehrin merkezinde kutlamaya karar verildiği ifade edildi.

Kırım Tatar sürgününün 79. yılı nedeniyle bazı kişilerin Kırım Tatar milli bayrağını da yanında taşıdığı etkinlik yaklaşık bir saat sürdü.

Vışıvanka Günü, Ukrayna dışındaki bazı ülkelerde de benzer etkinliklerle kutlanıyor.

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