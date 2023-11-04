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Kültür

Türkiye'nin ilk nekropol müzesi Antalya'da açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Nekropol Müzesi'nin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, müzede kurtarma kazıları sırasında 866 mezar bulunduğunu söyledi.

Hatice Özdemir Tosun  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Türkiye'nin ilk nekropol müzesi Antalya'da açıldı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da festival kapsamında Doğu Garajı'ndaki Antalya Nekropol Müzesi'nin açılışına katıldı.

Önce müzeyi gezen Ersoy, burada yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde nekropol müzelerinin olduğunu söyledi.

İspanya, Roma, Vatikan ve Bulgaristan'daki nekropol müzelerini örnek gösteren Ersoy, "Bugün de Antalya'da Nekropol Müzesi'ni açtık. Türkiye'nin ilk nekropol müzesi. M.Ö. 3 ve 4. yüzyıla, M.S. 5. yüzyıla tarihlenen mezarlar var. 2008 yılında burada başlatılan inşaat kazısı sırasında mezarlara ulaşıldı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2008 yılında başlatılan kurtarma kazıları başlatıldığını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Kurtarma kazıları sırasında 866 mezar bulundu. Buraya o dönemki belediye başkanımız Menderes Türel tarafından nekropol müzesi yapılması kararlaştırıldı. Bu çalışmalar Muhittin Böcek zamanında da devam ettirildi. Çalışmalar geçen sene tamamlandı ve temmuz ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Biz de hızlı bir şekilde tefriş ihalelerini tamamlayıp, Kültür Yolu Festivaline yetiştirdik."

Müzede sergi salonları da bulunduğunu aktaran Ersoy, festival boyunca sanatçıların eserlerinin sergileneceğini kaydetti.

Müzenin Antalya'nın kültürel zenginliğine katkı sağlayacağını ifade eden Ersoy, "Antalya Nekropol Müzesi'nde sadece bu bölgeden kalıntılar değil, aynı zamanda Antalya Müzesi'nden getirilen 400'den fazla obje de burada sergileniyor." dedi.

Bakan Ersoy, Antalya'da müze çalışmalarının Süleyman Fikri Erten ile başladığını ve zamanla kurumsallaştığını kaydetti.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kaleiçi'ndeki etkinliklere de katılan Ersoy, vatandaşlarla ve turistlerle sohbet etti. Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na ait Antalya Kültür Sanat'taki sergileri inceledi.

Bakan Ersoy'u ziyaretlerinde eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel de eşlik etti.

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