Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, turne programına AKM'de başladı
Sabancı Vakfının 15 yıldır ana destekçisi olduğu ve kuruluşunda büyük rol oynadığı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2023 turnesine başladı.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şef Cem Mansur'un yönetimindeki topluluk ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde verdi.
Ulvi Cemal Erkin, Sergey Rachmaninoff, Felix Mendelssohn Bartholdy ve Jean Sibelius'un eserlerini yorumlayan orkestrada Başar Can Kıvrak solist olarak yer aldı.
Topluluk 24 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda vereceği konserin ardından 26 Ağustos'ta da Nevşehir Kapadokya'da Paşabağları Ören Yeri'nde Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla Türkiye turnesini tamamlayacak.
TUGFO yurt dışı turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali'nde, 31 Ağustos'ta Agrigento Tapınaklar Vadisi'nde, 1 Eylül'de Selinunte'de, 2 Eylül'de yeniden Palermo Classica Festivali'nde ve 3 Eylül'de ise Corleone'da sahneye çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.