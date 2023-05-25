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Kültür

Türk mutfağının lezzetleri Bosna Hersek'te tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk mutfağının lezzetleri Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tanıtıldı.

Ahmet Nurduhan, Elvır Hodzıc  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Türk mutfağının lezzetleri Bosna Hersek'te tanıtıldı Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince hazırlanan etkinlik kapsamında, Hatay'a ait lezzetler Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) yemekseverlere sunuldu.

Yemekler, IUS aşçılarından Kamil Ağar ve Doğu Saraybosna 28 Haziran Otelcilik ve Turizm Okulu öğrencileri tarafından hazırlandı.

Ağar, "Böyle bir organizasyonda bulunmak, kendi şehrimin yemeklerini ve kültürünü, Bosna Hersek'teki bu güzel öğrencilerle paylaşmak benim için ayrı bir şereftir." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş da Türk Mutfağı Haftası'nın 21-27 Mayıs'ta Türkiye'de ve dış temsilciliklerde etkinliklerle gerçekleştirildiğini dile getirerek "Türk mutfağı dünyada tanınan bir mutfak. Biz sadece lezzet kısmıyla değil, Türk mutfağını farklı boyutlarıyla tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Atabaş, "Hatay, gastronomi açısından çok önemli bir şehrimiz, kültürel olarak çok zengin, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bunu mutfağına da yansıtmış bir şehrimiz." ifadesini kullandı.

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