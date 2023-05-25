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Kültür

Kilis'te 14 bin kitap kapasiteli ilçe halk kütüphanesinin açılışı yapıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yapımı tamamlanan 14 bin kitap kapasiteli İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Cebrail Caymaz  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Kilis'te 14 bin kitap kapasiteli ilçe halk kütüphanesinin açılışı yapıldı Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

"Yeni Nesil Yaşayan Sosyal Kütüphaneler Projesi" kapsamında hazırlanan kütüphanede, çalışma alanları, bebek ve çocuk kütüphanesi, oyun salonları, cep sinema, kitap kafe, resim ve müzik atölyesi ile bilgisayarlı baskı makinesi dikiş nakış atölyesi bulunuyor.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Böyle bir kütüphanenin birçok ilde bulunmadığını dile getiren Soytürk, buraya heyecan katmak gerektiğini, gençlerin ve çocukların gelmesi için herkese görev düştüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir de hizmet çeşitliliği bakımından güzel bir kütüphane olduğunu belirtti.

Burasının, bölge halkına faydalı olacağını ifade eden Aldemir, "Aidiyet çok önemli. Bir aidiyet oluşturulmasını arzu ediyoruz. İlçe Milli Eğitim, belediye, komutanlarımız, emniyet müdürlüğümüz aidiyet duysun, burayı sahiplensinler. Batı kütüphaneyi aidiyetle sahipleniyor. Mahalle, şehir sahipleniyor. Böyle bir yapının korunması sadece bir memur bakışı ile değil, tamamen mahallenin ya da ilçenin sahiplenmesi boyutunun olması gerekiyor." dedi.

Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ise öğrencilerin, gençlerin ve yetişkinlerin toplumsal bilgi ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında ilçe halkı için sosyal bir yaşam alanı oluşturmak için burayı açtıklarını anlattı.

İlçe nüfusunu baz alarak her bir vatandaşa bir kitap düşecek şekilde 14 bin kitaplık kütüphaneyi kurduklarına dikkati çeken Özbilgi, yakın bir zaman içerisinde kadınlar için bir kooperatif de kurarak el emekleriyle yaptıkları ürünleri çeşitli platformlarda piyasaya sürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesildi, kütüphane gezildi.

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