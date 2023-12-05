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Kültür

Türk kahvesi, Roma'da tanıtıldı

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezinde tanıtıldı.

Barış Seçkin  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Türk kahvesi, Roma'da tanıtıldı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2013 yılını Türk Kahve Kültürü ve Geleneği'ni İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alması sebebiyle her yıl Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta YEE Roma Türk Kültürü Merkezi'nde özel bir etkinlik yapıldı.

Merkez, bu özel gün dolayısıyla "Kahve içmeyi bekliyoruz" sloganıyla gün boyu kapılarını halka açtı.

Gelen konuklara Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram edildi. Ayrıca davetlilere, Türk kahvesinin yapımına ve özelliklerine dair bilgi verildi.

Konuklar, Türk kahvesi fotoğraflarından oluşan sergiyi gezme fırsatı da buldu.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde merkezimizin kapılarını herkese gün boyunca açtık ve konuklarımıza Türk kahvemizden ikram ettik. Gelen konuklarımız hem Türk kahvesi fotoğraflarından oluşan sergimizi gezdi hem Türk kahvesinin özellikleri hakkında bilgi sahibi oldu hem de tadına bakma fırsatı buldu." diye konuştu.

Kıyıcı, konukların Türk kahvesinin hikayesini ilgiyle dinlediğini ve keyifle kahvelerini yudumladıklarını ifade etti.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, İtalyanların yanı sıra Roma'da mukim Türk vatandaşları ve öğrenciler ile turistlerin bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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