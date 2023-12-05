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Kültür

Britanya Müzesi, Antik Yunan dönemine ait testiyi Akropolis Müzesi'ne ödünç verdi

Antik Yunan döneminden kalan "Hidria" isimli testi, 18'inci yüzyıldan bu yana bulunduğu Britanya Müzesi tarafından yaklaşık 250 yıl sonra Yunanistan'a ödünç verildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Britanya Müzesi, Antik Yunan dönemine ait testiyi Akropolis Müzesi'ne ödünç verdi

Atina

Yunanistan'daki Akropolis Müzesi, "Manalar" (Noimata) isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

18. yüzyıldan bu yana bulunduğu Britanya Müzesi tarafından Yunanistan'a ödünç verilen Antik Yunan dönemine ait büyük testi "Hidria" da "Manalar" kapsamında sergileniyor.

Akropolis Müzesi Müdürü Nikolas Stambolidis, serginin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürün sadece sanatla değil, aynı zamanda ilişkilerle de ilintili olduğunu belirtti.

Stambolidis, Elgin Mermerlerinin de yakın zamanda Atina'ya dönmesini umduklarını ifade etti.

Yaklaşık 250 yıl sonra Yunanistan'a dönen ve üzerine bir dizi mitolojik sahnenin resmedildiği "Hidria" yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda.

Antik Yunan döneminden Modern çağa dek geniş bir yelpazede yapılmış tarihi heykeller, testiler, paralar, tablolar, ikonalar "Manalar" isimli sergide sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Atina Akropolü'nün bir parçası olan Elgin Mermerleri ise Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile 28 Kasım'da yapılması planlanan görüşmeyi randevusuna sadece saatler kala iptal etmişti.

Atina karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Sunak Miçotakis'i, Atina'nın uzun süredir iadesini istediği Elgin Mermerleri konusunda "tribünlere oynamakla" suçlamıştı.

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