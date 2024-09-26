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Kültür

Türk kahvesi, Katar'da tanıtıldı

Katar'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doha Uluslararası Kahve Fuarı'nda Türk kahvesi tanıtıldı.

Ali Altunkaya  | 26.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Türk kahvesi, Katar'da tanıtıldı Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Başkent Doha'daki Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen fuar, kahve tutkunlarını bir araya getirdi.

Fuarda, Doha Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk kahvesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gelen konuklara Türk kahvesi eşliğinde Türk lokumu da ikram edildi. Ayrıca davetlilere Türk kahvesinin tarihi, Türk kültüründeki yeri ve yapımına dair bilgiler verildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Doha Yunus Emre Enstitüsü standını ziyaret ederek katılımcılara Türk kahvesi ikram etti.

Büyükelçi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, aynı zamanda dostluğun, sohbetin ve kültürel birikimimizin simgesidir. Bu festivalde yer almak, Türk kültürünü, Katarlılara ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere tanıtmak için önemli bir fırsat." dedi.

Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal da konukların Türk kahvesinin hikayesini ilgiyle dinlediğini ve keyifle kahvelerini yudumladıklarını ifade etti.

Uysal, "Türk kahvemizi Katar'da tüm dünyaya yeniden tanıtmış olduk. Gelen konuklarımız hem Türk kahvesinin kültürümüzdeki yeri hakkında bilgi sahibi oldu hem de tadına bakma fırsatı buldu." diye konuştu.

28 Eylül'e kadar açık olacak fuarda dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler kahve kültürünü daha yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Fuarın, Türkiye ile Katar arasındaki kültürel işbirliğini güçlendireceği ve Türk kahvesinin uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne yaşayan miras olarak alınmış, 5 Aralık da "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.​​​​​​​

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