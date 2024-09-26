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Kültür

"The Cure" müzik grubundan 16 yıl sonra yeni şarkı

İngiliz "The Cure" müzik grubu, 16 yıl aradan sonra "Alone (Yalnız)" adında bir şarkı yayımladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
"The Cure" müzik grubundan 16 yıl sonra yeni şarkı

Ankara

Grubun "Alone" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.

The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu.

Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.

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