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Kültür

Türk genci, az bilinen enstrümanı handpan ile Kosova'da ilgi görüyor

Kosova'nın başkenti Priştine’nin merkezinde sokak müzisyenliği yapan Melih Gezmen, “handpan” isimli enstrümanıyla halkın ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Eren Beksaç   | 29.01.2023
Türk genci, az bilinen enstrümanı handpan ile Kosova'da ilgi görüyor Fotoğraf: Eren Beksaç - AA

Priştine

29 yaşındaki Gezmen, AA muhabirine, az bilinen enstrümanını, Kosova halkından aldığı tepkileri ve hedeflerini anlattı.

Yaklaşık 20 yıl önce İsviçre’de icat edilen ve genellikle meditasyon müziği yapmak için kullanılan handpan'in insanların iyileşmesine yardım ettiğini söyleyen Gezmen, “Handpan adında bir enstrüman çalıyorum, meditatif bir enstrüman bu ve çaldığım enstrümanın büyüsü direkt ruha dokunuyor. Tüm dijital platformlarda şarkılarım var ve daha da şarkı yapmayı ve klipler çekmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Enstrümanı 18 aydır çaldığını belirten Gezmen, şu ifadeleri kullandı:

“Kendim çalmaya başladım, kendim öğrendim ve benim karın boşluğumu ve midemi iyi etmeye başladı. Bedenen ve ruhen kendimi çok daha iyi hissettim. İnsanlara da iyi gelmeye başladı. Yoga ve meditasyon kamplarında çalıyorum, DJ’ler ile çalıyorum. Farklı enstrümanlarla birleştirip çalmaya devam ediyorum ve daha önce denendi mi bilmiyorum ama bu enstrümanı tasavvuf müziğine de geçirmeye çalışacağım.”

Gezmen, Kosova halkının ve özellikle çocukların yaptığı müziğe ilgi gösterdiğini, Balkan müziğine de eşlik ederek yeni şarkılar yapmak için destek beklediğini vurguladı.

Kosova’ya enstrümanı ilk getiren kişi olduğunu insanların verdiği tepkilerden anladığını söyleyen Gezmen, “Kosova'da Priştine'de ilk gördüklerinde ne olduğunu, nasıl bir enstrüman olduğunu çok merak ettiler. Kosova'ya ilk getiren benmişim bu enstrümanı. Bu benim için ayrı bir gurur." dedi.

Bir aydır bulunduğu Kosova'da aldığı olumlu tepkilerin ardından bir şarkısını Kosova halkına adadığını belirten Gezmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova’ya geldiğim andan itibaren çocuklar çok fazla ilgi gösterdiler. İnsanların olumlu tepkisi çok oldu, hiçbir şekilde olumsuz bir tepki bile almadım ve buna şükredebilirim. Geldiğim gibi kanallar davet etmeye başladılar, buranın yerel kanalları, ulusal kanallar, radyo ve televizyon canlı yayınlarına da katıldım. Çok güzel tepkiler aldım, çok güzel ilgi ve saygı gördüm burada.”

Antakya’dan yola çıkan Gezmen, Balkanlar turunun ardından, Avrupa ve farklı kıtalardaki ülkeleri gezerek enstrümanını ve müziğini tanıtmayı hedefliyor.

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