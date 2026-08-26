Tunceli'nin 3 bin metre rakımlı dağları kampçıları cezbediyor

El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Tunceli, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sunuyor.

Doğal güzellikleriyle tanınırlığı artan dağlar, son zamanlarda şehir stresinden uzakta vakit geçirmek ve eşsiz manzaralar görmek isteyen kamp tutkunlarının rotasına girdi.

[1/22] Tunceli'de doğa tutkunları, Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıp zirvelerin eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor. [2/22] El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Tunceli, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sunuyor. [3/22] [4/22] [5/22] [6/22] [7/22] [8/22] [9/22] [10/22] [11/22] [12/22] [13/22] [14/22] [15/22] [16/22] [17/22] [18/22] [19/22] [20/22] [21/22] Burak Doba, AA muhabirine açıklamada bulundu. [22/22] Ömer Tanış, AA muhabirine açıklamada bulundu. × [1/22] Tunceli'de doğa tutkunları, Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıp zirvelerin eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor. [2/22] El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Tunceli, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sunuyor. [3/22] [4/22] [5/22] [6/22] [7/22] [8/22] [9/22] [10/22] [11/22] [12/22] [13/22] [14/22] [15/22] [16/22] [17/22] [18/22] [19/22] [20/22] [21/22] Burak Doba, AA muhabirine açıklamada bulundu. [22/22] Ömer Tanış, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dağların zirvelerine tırmanıyorlar

Kent merkezinden yola çıkan kampçılar, araçlarla belirli noktalara ulaştıktan sonra yürüyüş parkurlarını takip ederek dağların zirvelerine tırmanıyor.

Patikaları aşıp hedefledikleri noktalara ulaşan kampçılar, yeşilin tonlarıyla kaplı yaylalara ve buzul gölü çevrelerine çadırlarını kurarak farklı deneyimler elde ediyor.

Geceleri yıldızları da gözlemleyen doğaseverler, gündüzleri çevredeki dağları ve vadileri gezerek yeni yerler keşfetmenin ve yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecanını yaşıyor.

"Munzur Dağları gerçekten çok ihtişamlı"

Doğa tutkunlarından Burak Doba, AA muhabirine, Ovacık'taki Munzur Dağları'na ilk defa kampa geldiğini söyledi.

Kepır Yaylası'nda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini ifade eden Doba, "Kepır Gölü'nün kenarına çadırlarımızı kurduk ve suda çok güzel yansımalar vardı. Gece yıldızları gözlemledik ve yaban hayatı çok hareketliydi. Munzur Dağları gerçekten çok ihtişamlı gözüküyor ve insanı mest ediyor." dedi.

Doba, yaylada kamp yapmanın çok keyif verici olduğunu dile getirerek, "Buradaki yaylacılar bizi çok sıcak karşıladı. Herkes bizi çadırlarına davet edip ikramda bulunmak istedi. Yaylacıların hoş sohbeti ve ilgisi bizi daha da mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Ömer Tanış da Tunceli'de bazı zamanlarda kamplar ve geziler organize ettiklerini anlattı.

Yaklaşık 3 bin metre rakımlı Kepır Yaylası'nda çok güzel deneyimler kazandıklarını belirten Tanış, "Gece çadırda kaldık ve sabah saatlerinde de göl kenarında kara leylekleri gördük, onları fotoğrafladık. Bu dağların arasında uyanmak çok güzeldi. Buradaki birkaç zirveye çıkıp çengel boynuzlu dağ keçileri ve dağ kartallarıyla karşılaştık." diye konuştu.