Kızkalesi'ndeki tesisler yaz sezonunu yüzde 100'e varan dolulukla geçiriyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde turizm sezonu hareketli geçiyor.

Tarihle iç içe tatil imkanı sunması ve taşsız plajıyla öne çıkan Kızkalesi'ndeki konaklama tesislerinde, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ile kent sakini ağırlanıyor.

"Mavi bayraklı" iki plaja sahip olan turizm bölgesindeki işletme sahipleri, rezervasyonların sürmesi dolayısıyla sezonun kasıma kadar uzamasını bekliyor.

[1/7] Mersin'in tatil merkezlerinden Kızkalesi'ndeki tesislerin yaz sezonunu yüzde 100'e varan doluluk oranıyla geçirmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor. [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7] × [1/7] Mersin'in tatil merkezlerinden Kızkalesi'ndeki tesislerin yaz sezonunu yüzde 100'e varan doluluk oranıyla geçirmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor. [2/7] [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

"Turizmcilerin yüzünü güldürdü"

Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve otel işletmecisi Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, yaz sezonunun iyi gittiğini söyledi.

Otellerin yatak kapasitesinin dolduğunu dile getiren Öztop, "Şu anda doluluk oranımız çok üst seviyede. Kızkalesi'ndeki işletmeler, oteller yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı. Bu durum turizmcilerin yüzünü güldürdü." dedi.

Öztop, Kızkalesi ziyaretçilerinin denizin tadını çıkarmanın yanı sıra antik kent gezilerine, tekne turlarına ve su sporlarına da katıldığını anlattı.

"Burada deniz çok geç soğuyor"

Ağustosta yurt içi, eylül sonrası için de yurt dışından rezervasyon talepleri geldiğini belirten Öztop, şöyle konuştu:

"Yabancı misafirler ekim ayının sonuna kadar işletmelerimizde rezervasyon yaptı. Kasımın ilk haftasına kadar yurt dışı ağırlıklı misafir ağırlıyor olacağız. Bunda ulaşımın çok ciddi bir katkısı var. Özellikle Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle rotalar çoğaldı. Herkesi kasımın ilk haftasına kadar bu güzel denizin tadını çıkarmaya bekliyoruz. 20 Eylül'den sonra denizimiz çok güzel. Burada deniz çok geç soğuyor. Onun için bütün misafirlerimizi bölgenin tarihini, bu mevsimin güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ Plajlar Saha Koordinatörü Tolga Şahin de Kızkalesi'nin bölgenin en önemli ve güzel turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kızkalesi'nde mavi bayraklı 2 plajın olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mavi bayrağın gerektirdiği bütün standartları titizlikle uyguluyoruz. Herkesin denizden ve plajımızdan faydalanabilmesini amaçlıyoruz. Temizlik, hijyen ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yoğun geçen yaz sezonunda herkese en güzel hizmeti sunmaya devam ediyoruz."