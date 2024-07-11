TRT'nin dijital platformu tabii 1 yılda 5 milyon aboneyi aştı
TRT’nin global izleyici kitlesine yönelik yenilikçi hamlesi olan uluslararası dijital platformu tabii, 1 yılda 5 milyon aboneyi aştı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk dizilerinin küresel çapta artan popülaritesini ve yeni izleme alışkanlıklarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen yerli ve milli dijital platform tabii, kısa sürede 5 milyon aboneye ulaştı.
Platform, kurulduğu günden bu yana 54,4 milyon saat izlenerek de büyük bir başarı elde etti.
Tabii'nin başarısını sosyal medya hesabından kutlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Türkiye’nin uluslararası dijital platformuna teveccüh gösteren tüm izleyicilerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Orijinal ve yerli 30'un üzerinde yapıma ev sahipliği yapan platform, izleyicilere sunduğu zengin ve kaliteli içerik yelpazesiyle diğer dijital platformlar arasında öne çıktı.
Sevilen TRT dizileri, TRT kanallarının canlı yayınları, dünya genelinde beğenilen filmler, diziler ve belgeseller de tabii'de kullanıcı dostu arayüz, yüksek çözünürlüklü yayın kalitesi ve çok dilli alt yazı ve dublaj seçenekleriyle izleyicinin beğenisine sunuluyor.
"Yılın Dijital Platformu" tabii
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te, çeyrek final aşamasına kadar yayınlanan maçlar, 9 milyon futbolsever tarafından tabii platformu üzerinden izlendi.
Platformda, gelecek sezondan itibaren ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları izleyiciyle buluşacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları gibi prestijli spor organizasyonları da yaz boyunca tabii'de izlenebilecek.
Tabii, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın Dijital Platformu" ödülüne layık görülmüş, TRT Genel Müdürü Sobacı, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.